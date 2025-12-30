DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.473 ±-0,0%Bitcoin75.008 +1,3%Euro1,1752 -0,2%Öl61,97 +0,4%Gold4.365 +0,8%
Unter Maximalvolumen

freenet-Aktie etwas höher: Rückkaufprogramm abgeschlossen

30.12.25 19:58 Uhr
freenet beendet Rückkauf vor Ausschöpfung des Volumens - Aktie etwas höher | finanzen.net

Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
29,38 EUR -0,22 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

Die freenet-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,20 Prozent fester bei 29,48 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 12:46 ET (17:46 GMT)

DOW JONES

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
08.12.2025freenet OutperformBernstein Research
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025freenet OutperformBernstein Research
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

