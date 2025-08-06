freenet Aktie
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,82 €
|Abst. Kursziel*:
5,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,72%
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
