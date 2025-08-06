DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik adidas-Aktie gesucht: adidas sagt sich von Tarifbindung los - trotz Gewerschaftskritik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
26,82 EUR -1,74 EUR -6,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

UBS AG

freenet Neutral

12:01 Uhr
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
26,82 EUR -1,74 EUR -6,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomunternehmens habe ein sehr durchwachsenes Bild geliefert, sowohl im Bereich Mobilfunk als auch bei Waipu TV, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es zeige, dass es in der zweiten Jahreshälfte viel zu tun gebe./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Neutral

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,82 €		 Abst. Kursziel*:
5,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,72%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

12:01 freenet Neutral UBS AG
11:46 freenet Buy Warburg Research
08:01 freenet Outperform Bernstein Research
04.07.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
01.07.25 freenet Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Wachstum freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Ionos nach Zahlen auf Rekordhoch - Freenet unter Druck
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags in der Gewinnzone
finanzen.net freenet Aktie News: freenet fällt am Donnerstagmittag tief
dpa-afx ROUNDUP: Freenet verschreckt Investoren mit gesenkter Kundenumsatz-Prognose
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagvormittag tief südwärts
EQS Group EQS-News: freenet exceeds expectations for free cash flow – customer base and service revenues continue to grow, guidance for adjusted EBITDA and free cash flow confirmed
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen