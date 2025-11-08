DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.381 +1,3%Top 10 Crypto 14,56 +5,3%Nas 23.492 +2,1%Bitcoin 91.568 +0,9%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,92 +0,4%Gold 4.109 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DroneShield korrigiert Auftragsmeldung - Aktie reagiert nervös DroneShield korrigiert Auftragsmeldung - Aktie reagiert nervös
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
27,80 EUR +0,08 EUR +0,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,26 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

DZ BANK

freenet Kaufen

18:11 Uhr
freenet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
27,80 EUR 0,08 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet nach der Vorlage von Zahlen zu den ersten neun Monaten auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der Bericht sei solide ausgefallen und den Ausblick habe der Telekomanbieter bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Kaufen

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
28,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

18:11 freenet Kaufen DZ BANK
06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net freenet Aktie News: freenet gibt am Vormittag nach
finanzen.net freenet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
finanzen.net freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag nordwärts
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Successful nine-month performance: freenet confirms guidance – IPTV as key driver of EBITDA growth
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: freenet strengthens its position in the German mobile market with the acquisition of mobilezone Deutschland and extends its exclusive partnership with MediaMarktSaturn for another 5 years
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen