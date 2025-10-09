DAX 24.558 -0,2%ESt50 5.621 -0,1%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,82 +1,7%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.833 -0,4%Euro 1,1583 +0,1%Öl 64,53 -1,1%Gold 4.000 +0,6%
Ant Group veröffentlicht OpenAI-Rivalen - Warum die Alibaba-Aktie dennoch unter die Räder kommt
SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit
freenet Aktie

freenet Aktien-Sparplan
27,18 EUR +0,16 EUR +0,59 %
STU
Marktkap. 3,14 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

freenet Buy

11:56 Uhr
freenet Buy
freenet AG
27,18 EUR 0,16 EUR 0,59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Entscheidend für die Sinnhaftigkeit der Übernahme der Deutschlandtochter von Mobilezone seien eine Marktkonsolidierung und das aus der Transaktion resultierende Umsatzpotenzial durch höherwertige Produkte und Dienstleistungen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies aber darauf, dass der Mobilfunkanbieter den Zukauf als zunächst margenverwässernd bezeichnet habe./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,06 €		 Abst. Kursziel*:
40,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,81%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

11:56 freenet Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 freenet Buy Warburg Research
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu freenet AG

finanzen.net Lukratives freenet-Investment? TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net freenet Aktie News: freenet zieht am Freitagvormittag an
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net TecDAX aktuell: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag
dpa-afx freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart
dpa-afx ROUNDUP: Freenet übernimmt deutsches Geschäft von Schweizer Mobilezone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: freenet strengthens its position in the German mobile market with the acquisition of mobilezone Deutschland and extends its exclusive partnership with MediaMarktSaturn for another 5 years
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
