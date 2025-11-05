DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,99 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
freenet Aktie

26,88 EUR -0,30 EUR -1,10 %
STU
Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Bernstein Research

freenet Outperform

08:01 Uhr
freenet Outperform
freenet AG
26,88 EUR -0,30 EUR -1,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe die Erwartungen "unschön" übertroffen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwochabend nach den Quartalszahlen. Maue Mobilfunkumsätze bedürften einer genaueren Prüfung. Hinsichtlich der Jahresziele bleibe Freenet aber auf Kurs./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Outperform

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,40 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,34 €		 Abst. Kursziel*:
49,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
Analyst Name:
Ulrich Rathe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:01 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 freenet Buy Warburg Research
01.10.25 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

