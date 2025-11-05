freenet Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe die Erwartungen "unschön" übertroffen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwochabend nach den Quartalszahlen. Maue Mobilfunkumsätze bedürften einer genaueren Prüfung. Hinsichtlich der Jahresziele bleibe Freenet aber auf Kurs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,40 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,34 €
|Abst. Kursziel*:
49,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,58%
|
Analyst Name:
Ulrich Rathe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
