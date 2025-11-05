Bernstein Research

freenet Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter habe die Erwartungen "unschön" übertroffen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwochabend nach den Quartalszahlen. Maue Mobilfunkumsätze bedürften einer genaueren Prüfung. Hinsichtlich der Jahresziele bleibe Freenet aber auf Kurs./ag/gl

