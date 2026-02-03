Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umfang neuer Aufträge habe die Konsensschätzung um mehr als ein Fünftel übertroffen, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch. Fast ebenso groß sei der Vorsprung beim operativen Ergebnis (Ebit) gegenüber der durchschnittlichen Markterwartung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:23 / UTC

