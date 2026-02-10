Commerzbank Aktie
Marktkap. 39,97 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe eine gute Ertragsdynamik verzeichnet, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Der Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
33,42 €
|Abst. Kursziel*:
10,71%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
33,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10:41
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.