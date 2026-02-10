DAX 24.892 -0,4%ESt50 6.023 -0,4%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1918 +0,2%Öl 69,82 +1,1%Gold 5.062 +0,7%
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
Commerzbank Aktie

33,36 EUR -1,98 EUR -5,60 %
STU
Marktkap. 39,97 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

10:41 Uhr
Commerzbank
33,36 EUR -1,98 EUR -5,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe eine gute Ertragsdynamik verzeichnet, schrieb Anke Reingen am Mittwoch. Der Jahresausblick entspreche den Markterwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
33,42 €		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
33,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,91%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

