TotalEnergies Aktie
Marktkap. 135,69 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Der operative Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen und könnte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
63,58 €
|Abst. Kursziel*:
10,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|13:21
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.