RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

11:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 63,80 EUR 1,09 EUR 1,74% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Der operative Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen und könnte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/ag

