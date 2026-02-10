DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 135,69 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

11:01 Uhr
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
63,80 EUR 1,09 EUR 1,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Ölkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch. Der operative Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen und könnte zu steigenden Konsensschätzungen führen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
63,58 €		 Abst. Kursziel*:
10,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:21 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 TotalEnergies Buy UBS AG
11:26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Unwillkommende News TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe
Dow Jones Totalenergies übernimmt Kontrolle an Raffinerie in Zeeland - Agentur
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Europäische Energieaktien mit schwachem viertem Quartal? So bewertet Morgan Stanley den Energiesektor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Januar 2026
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: Hätte sich eine Anlage in TotalEnergies vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
EN, TOTAL TotalEnergies proposes a dividend of 3.40€/share for fiscal year 2025, a 5.6% increase
EN, TOTAL Fourth quarter and full year 2025 results
Zacks Petrobras-TotalEnergies Deal Remains Unrecognized by Namibia
Zacks TotalEnergies to Report Q4 Earnings: What to Expect This Season?
Benzinga TotalEnergies Locks In 15-Year Solar Deal To Power Google&#39;s Texas Data Centers
reNEWS TotalEnergies inks 1GW Google solar deal
EN, TOTAL United States: TotalEnergies to Provide 1 GW of Solar Capacity to Power Google’s Data Centers in Texas for 15 Years
Zacks Gear Up for TotalEnergies (TTE) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
