Analyst pessimistisch

Aktien von Dassault Systemes sacken ab - Jefferies sieht Frage nach Wandel

11.02.26 09:35 Uhr
Absturz droht! Dassault Systemes-Aktie auf Kurs zum Mehrjahrestief | finanzen.net

Den Aktien von Dassault Systemes erleben am Mittwoch ein Mehrjahrestief.

"Kein Silberstreif am Horizont", titelte Dassault Systèmes-Analyst Charles Brennan von der Bank Jefferies über einer ersten Einschätzung zu den Quartalszahlen des französischen Software-Entwicklers. Diese enttäuschten, das Wachstum im Schlussquartal liege mit einem Prozent deutlich unter der Konsensschätzung.

Die Wachstumsprognose des Unternehmens für das laufende Jahr stelle zudem die Frage, wie deutliche Veränderungen möglich werden sollen in Zeiten eines sich beschleunigenden Wandels, so Brennan. Der Experte rechnet daher mit Kursverlusten der Aktien.

Diese haben im laufenden Jahr bereits knapp sechs Prozent verloren und waren in der vergangenen Woche mit unter 22 Euro auf ein Tief seit März 2020 gefallen. Mit den Verlusten in Paris von zuletzt 20,03 Prozent auf 17,95 Euro fällt die Aktie auf ein Tief seit Anfang 2018.

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com

