Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,97 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements attestierte dem Einzelhandelskonzern am Mittwoch starke Margen. Dank diesen liege das operative Ergebnis (Ebit) um 8 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte. Der Ausblick decke sich weitgehend mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
35,96 €
|Abst. Kursziel*:
-2,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
38,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,42%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
