Barclays Capital

Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight

11:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements attestierte dem Einzelhandelskonzern am Mittwoch starke Margen. Dank diesen liege das operative Ergebnis (Ebit) um 8 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte. Der Ausblick decke sich weitgehend mit den Erwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:05 / GMT

