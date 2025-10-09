DAX24.628 +0,1%Est505.644 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,51 +0,7%Gold4.039 ±0,0%
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Millionen-Deal

freenet-Aktie gefragt: Übernahme des Deutschland-Geschäfts von mobilezone vereinbart

09.10.25 10:29 Uhr
freenet-Aktie fester: Konzern übernimmt mobilezone-Deutschland | finanzen.net

Der Mobilfunkanbieter freenet kauft die Deutschlandtochter des Handy- und Tarifanbieters mobilezone aus der Schweiz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,94 EUR 0,36 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für das Geschäft mit Marken wie Sparhandy, Deinhandy und Handystar zahlt freenet einen Kaufpreis von rund 230 Millionen Euro, wie die Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf und Rotkreuz mitteilten. mobilezone erzielte in Deutschland im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 780 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 30 Millionen Euro. Die freenet-Aktie war im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss zunächst kaum bewegt.

"Die Übernahme von mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios", sagte freenet-Chef Robin Harries laut Mitteilung. Die Vertriebspartnerschaft mit der Elektronikkette MediaMarktSaturn aus dem Ceconomy-Konzern verlängerte freenet derweil um weitere fünf Jahre. Die freenet-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 1,43 Prozent höher bei 26,98 Euro.

/men/he

BÜDELSDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images, freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu freenet AG

01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
30.09.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

