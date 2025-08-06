DAX23.938 +0,1%ESt505.278 +0,3%Top 10 Crypto15,57 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.240 -0,4%Euro1,1684 +0,2%Öl67,38 +0,6%Gold3.395 +0,8%
Wachstum

freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest

07.08.25 09:25 Uhr
freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: Prognose steht fest! | finanzen.net

freenet hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz und das operative Ergebnis leicht gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,56 EUR -2,14 EUR -7,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Telekomdienstleister bestätigte seine Jahresprognose und kündigte an, dass der Vorstand mit Wirkung zum 1. September 2025 auf zwei Mitglieder - CEO und CFO - verkleinert wird. Die Bestellung von Ingo Arnold zum Finanzvorstand (CFO) wurde vorzeitig bis Ende 2029 verlängert.

Wer­bung

In den ersten sechs Monatem des Jahres wuchs die Abonnentenbasis um 161.000 auf 10,3 Millionen, wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte. Dabei zeigten sowohl das Mobilfunk- als auch das TV-Geschäft ein Wachstum.

Der Umsatz stieg um 0,9 Prozent auf 1,21 Millionen Euro. Dies spiegelte insbesondere das deutliche Kundenwachstum der letzten zwölf Monate im TV-Geschäft wider. Die Umsatzerlöse im Segment TV und Medien legten kräftig um 6,5 Prozent auf 204,8 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 0,5 Prozent auf 257,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge blieb mit 21,2 (Vorjahr 21,3) Prozent nahezu stabil. Der freie Cashflow, welcher die Grundlage für die Ausschüttung der Dividende bildet, erhöhte sich um 5,2 Prozent auf 159,0 Millionen Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr peilt freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 (Vorjahr: 503,1) Millionen Euro an. Der freie Cashflow soll 300 bis 320 Millionen Euro erreichen.

Wer­bung

freenet schrumpft Vorstand von sechs auf zwei Mitglieder

Der Telekomdienstleister freenet plant eine drastische Verkleinerung seines Vorstandes: Mit Wirkung zum 1. September 2025 soll das Gremium von aktuell noch sechs Mitgliedern auf nur noch zwei verkleinert werden - den seit Juni amtierenden Vorstandsvorsitzenden Robin Harries und den Finanzvorstand Ingo Arnold, wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte. Diese Entscheidung, die der Aufsichtsrat am Vortag getroffen habe, sei das Ergebnis eines infolge des CEO-Wechsels initiierten Überprüfungsprozesses zur Zusammensetzung des Vorstands.

"Durch die stringente Aufteilung der Aufgaben auf den CEO Robin Harries und den CFO Ingo Arnold sollen Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet, die ressortübergreifende Zusammenarbeit gestärkt und Entscheidungsprozesse beschleunigt werden", teilte freenet bei der Vorlage der Halbjahreszahlen mit,

Harries ist bis Ende Mai 2028 bestellt. Die Bestellung von Ingo Arnold zum CFO wurde vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2029 verlängert. Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern machte freenet zunächst keine Angaben. Zu dem Gremium gehören aktuell noch Personalvorständin Nicole Engenhardt-Gillé, IT-Vorstand Stephan Esch und Antonius Fromme, der als Vorstand Kunde die direkten Kundenbeziehungen verantwortet.

Wer­bung

Im XETRA-Handel am Donnerstag notiert die freenet-Aktie zeitweise 7,93 Prozent tiefer bei 26,46 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: freenet, JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Wer­bung

