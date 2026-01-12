VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W
ISIN DE000A0JL9W6
Symbol VBVBF
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 16 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,09 €
|Abst. Kursziel*:
73,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,57%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|09:21
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.02.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.01.25
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.11.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Sell
|Deutsche Bank AG
|11.01.24
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Sell
|Deutsche Bank AG
|11.10.06
|VERBIO Vereinigte BioEnergie nicht zeichnen
|Der Aktionär
