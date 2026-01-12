DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

24,02 EUR +2,38 EUR +11,00 %
STU
Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0JL9W

ISIN DE000A0JL9W6

Symbol VBVBF

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24,02 EUR 2,38 EUR 11,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 16 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,09 €		 Abst. Kursziel*:
73,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
24,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,57%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

09:21 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

dpa-afx Im Aufwind VERBIO-Aktie von MWB-Empfehlung angetrieben - Hoch seit zwei Jahren VERBIO-Aktie von MWB-Empfehlung angetrieben - Hoch seit zwei Jahren
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt mittags ab
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 16.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 2,50 each 100 put ...
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 put contracts (10,000 shares) on Verbio SE ordinary shares, strike price EUR 18.00, expiring 12/2026, written and sold at EUR 3,50 each
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Solid start in Q1 2025/26; forecast for 2025/26 confirmed
EQS Group EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Verbio confirms preliminary EBITDA result for 2024/25 and expects significant recovery in FY 2025/26
EQS Group EQS-Adhoc: Verbio SE: Suspension of dividend for the financial year 2024/25
EQS Group EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, Disposal of 300 short put contracts on Verbio SE ordinary shares; strike price EUR 12.00, Due date 12/2025
EQS Group EQS-News: Verbio SE: Positive momentum for biofuels: Regulatory developments in the EU and the US
