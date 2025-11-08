AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,54 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,25 auf 11,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft sei schwächer gewesen als erwartet, es habe aber auch Positives gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitagnachmittag. So schnitten Premium-Buchungen erneut besser als die für Economy-Plätze./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,05 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
