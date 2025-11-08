DAX 23.288 -1,3%ESt50 5.567 -1,3%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,10 +0,1%Gold 4.042 -0,1%
AIR France-KLM Aktie

Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,18 €		 Abst. Kursziel*:
25,22%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

10:51 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
17.11.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
12.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net AIR France-KLM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
dpa-afx IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
