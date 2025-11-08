AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,54 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,18 €
|Abst. Kursziel*:
25,22%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
