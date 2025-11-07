DAX23.661 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Bilanz im Blick

IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck

07.11.25 11:09 Uhr
IAG-Aktie stürzt ab - Q3-Zahlen lösen Kursschock aus! | finanzen.net

Eine schwächere Entwicklung auf der wichtigen Nordatlantik-Route hat die Umsätze der British-Airways-Mutter IAG im dritten Quartal belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,30 EUR -0,50 EUR -10,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,44 EUR 0,01 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Diese blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. So stagnierten die Erlöse bei rund 9,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. International Consolidated Airlines verzeichnete dabei auf den Nordatlantik-Routen einen Rückgang der Passagierumsätze von 7,1 Prozent. Dieser sei teilweise auf Währungseffekte sowie eine, wie das Unternehmen es nannte, "etwas schwächere Nachfrage" in diesem Segment zurückzuführen.

Wer­bung

An der Börse kamen die Aussagen nicht gut an. Das Papier verliert in London zeitweise 7,00 Prozent auf 3,85 GBP. Allerdings ist die Aktie in diesem Jahr auch sehr gut gelaufen.

"Wir müssen berücksichtigen, dass wir die Zahlen mit einem sehr starken Vorjahresquartal vergleichen", sagte Konzernchef Luis Gallego in einer Telefonkonferenz. Die aktuelle Entwicklung sei jedoch positiv.

Das Geschäft über den Nordatlantik macht etwa ein Drittel der Gesamtkapazität des Unternehmens aus. Europäische Fluggesellschaften warnen seit Monaten vor einer verhaltenen Passagiernachfrage in die USA, teils weil Touristen durch strengere Einreisebestimmungen abgeschreckt werden, teils weil Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit zwischen den beiden Regionen reduzieren.

Wer­bung

Auch das Europa-Geschäft zeigte sich gedämpft. "Europa bleibt schwach, verbessert sich aber in letzter Zeit", sagte Gallego. Der Premiumverkehr bleibe robust, und das Unternehmen erwarte, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetze. Der Ausblick für das restliche Jahr bleibe unverändert; die gebuchten Umsatzerlöse für das vierte Quartal seien positiv.

Der operative Gewinn der IAG stieg weiteren Angaben zufolge im dritten Quartal um zwei Prozent auf 2,05 Milliarden Euro und lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Nettogewinn sank um 2,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und verfehlte damit leicht die Prognosen.

Die Aktien der International Airlines Group sind am Freitag unter Druck geraten. Nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal fiel der Kurs in London um 8,57 Prozent auf 3,79 GBP.

Wer­bung

Der moderate Aufwärtstrend der vergangenen Wochen riss damit zunächst ab.

Mit International Consolidated Airlines enttäuschte ein weiteres Unternehmen aus der europäischen Luftgesellschaftsbranche, nachdem am Vortag bereits AIR France-KLM nach der Vorlage aktuelle Geschäftszahlen eingebrochen waren. Lufthansa gaben angesichts der Vorgaben am Freitag um rund ein halbes Prozent nach.

Die Analysten von Bernstein Research sprachen von Zahlen, die leicht unter den Erwartungen gelegen hätten. Die starke Kursreaktion begründete Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown mit den hohen Erwartungen des Marktes. Daher gelte es, das Quartal in das größere Bild einzuordnen. Und hier sehe es durchaus gut aus. Umsatz und Gewinn je Aktie lägen deutlich über dem Niveau vor einem Jahr und zeigten damit, dass die Strategie der IAG funktioniere.

Bei der größten Gesellschaft des Konzerns, der British Airways, seien operativer Gewinn und Nachfrage weiterhin robust. Dies gelte besonders für das Premium-Segment. Die Bewertung der Aktie erscheine angesichts Marktstellung, Bilanzstärke, Aktionärspolitik und zahlreichen Wachstumstreibern günstig.

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen