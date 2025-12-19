DOW JONES--

VC bereitet wegen Streit um Flottengröße Schiedsverfahren gegen Lufthansa vor

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) macht im Streit mit dem Lufthansa-Konzern um die Größe der Flugzeugflotte bei der Kernairline und der Frachtfluggesellschaft mit dem vor einem Jahr angedrohten Gang vor das Schiedsgericht Ernst. Die Gewerkschaft teilte mit, sie habe mehrfach versucht, den Konflikt außerhalb des vorgesehenen Rechtswegs beizulegen. Der Konzern habe jedoch "sämtliche vorgeschlagenen einvernehmlichen Streitbeilegungsoptionen ungenutzt" gelassen. Deshalb ziehe die Gewerkschaft nun die Konsequenz und bereite die Einleitung eines Schiedsverfahrens vor, teilte die VC weiter mit.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Tarifvertrag aus dem Jahr 2017, in dem unter anderem eine Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo festgeschrieben worden sei. Dafür hatte die Belegschaft signifikante Zugeständnisse akzeptiert. Während der Corona-Pandemie, als der Flugverkehr zum Erliegen kam, sei diese Flottenzusage ausgesetzt worden.

Im Jahr 2021 habe der Konzern den Vertrag einseitig gekündigt und damit die Möglichkeit geschaffen, die Zahl der Flugzeuge zu reduzieren, teilte die Gewerkschaft vor einem Jahr mit. Die zulässige Reduzierung sei klar definiert, werde aber von Lufthansa nicht eingehalten, so der Vorwurf. Dies gefährde die Arbeitsplätze und die berufliche Weiterentwicklung der Piloten.

Von der Lufthansa war kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

