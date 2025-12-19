DAX24.230 +0,1%Est505.747 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.200 +3,1%Euro1,1719 -0,1%Öl60,28 +1,0%Gold4.331 ±-0,0%
Selenskyj: EU-Milliarden sind großer Sieg für die Ukraine

19.12.25 13:46 Uhr

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die von der EU bewilligte Milliardenhilfe als "großen Sieg" für sein Land bezeichnet. Die Bewilligung dieser Gelder sei eine positive Nachricht für die ukrainische Bevölkerung und gleichzeitig auch ein Signal an Russland, dass sich eine Fortsetzung des Krieges nicht lohne, sagte Selenskyj in Warschau nach seinem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki.

Wer­bung

Die EU-Staaten hatten sich in der Nacht nach monatelangem Streit auf einen Kompromiss zur Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine für die nächsten zwei Jahre verständigt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zufolge erhält Kiew von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden./dhe/DP/stk