GNW-News: Technologische Finanzinnovationen treiben die tiefgreifende Integration von Wissenschaft, Industrie, Stadt und Talenten in Chinas Hightech-Industri...

^CHONGQING, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der kürzlich

abgehaltenen Veranstaltung zur Förderung der Tech-Finanzierung für die

integrierte Entwicklung der Städte Chongqing und Chengdu im Südwesten Chinas

wurde die Zweigstelle der Chongqing Science and Technology Finance Innovation

Alliance in der Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing offiziell eröffnet,

ein Pilotprogramm zur Förderung der Innovationsintegration gestartet und mehrere

Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet.

Die Veranstaltung markierte eine neue Phase für die Hightech-Zone, in der Tech-

Finanzierungen genutzt werden, um das hochwertige Wachstum von Start-ups im

Bereich Wissenschaft und Technologie zu fördern und ein internationales

regionales Innovationsökosystem aufzubauen.

Innovative Tech-Finance-Praktiken haben sich zu einem zentralen Bindeglied

entwickelt, das die Talentkette, die Innovationskette, die Industriekette und

die internationale Ressourcenkette miteinander verbindet. Die Hightech-Zone hat

die Kapitalinvestitionsmodelle revolutioniert, indem sie Angel-Fonds

eingerichtet und Mechanismen wie?zuerst F&E/Investition, später Kapitalerwerb"

erprobt hat.

Durch die proaktive Übernahme von Risiken in der frühen Forschungs- und

Entwicklungsphase wird der anfängliche Finanzierungsengpass für Wissenschafts-

und Technologieunternehmen beseitigt und ein international kompatibles

Finanzumfeld für Spitzentechnologien und Hard-Tech-Innovationen geschaffen, die

eine langfristige Inkubation erfordern.

Die nachhaltige finanzielle Stärkung hat den Zustrom hochkarätiger

internationaler Talente und die Kommerzialisierung wissenschaftlicher

Durchbrüche beschleunigt. In dieser Zone wurde nicht nur Chongqings erstes

internationales Dienstleistungszentrum für Innovation und Unternehmertum

eingerichtet, sondern auch eine Reihe hochkarätiger Forschungs- und

Entwicklungsplattformen geschaffen, darunter beispielsweise das Jinfeng-Labor.

Der Talentpool ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von

mehr als 15 % gewachsen. Diese Plattformen orientieren sich an weltweit

führenden Forschungseinrichtungen und fördern eine offene akademische Kultur und

Kooperationsprojekte, wodurch sie sich zu Knotenpunkten globaler

Wissensnetzwerke entwickeln.

Die industrielle Internationalisierung und die Verbesserung der städtischen

Funktionen entwickeln sich in einem offenen Ökosystem parallel weiter. Gezielte

Unterstützung im Bereich Tech-Finanzierung hat zu einem robusten Wachstum in

Schlüsselbranchen wie intelligenten vernetzten Fahrzeugen mit neuen Energien und

integrierten Schaltkreisen geführt.

Mittlerweile hat sich die Hightech-Zone tief in globale Kooperationsnetzwerke

integriert. Durch die Nutzung der chinesisch-singapurischen (Chongqing)

Demonstrationsinitiative für strategische Konnektivität wurden die

internationale digitale Konnektivität und die Angleichung der Rechtsvorschriften

gestärkt, indem grenzüberschreitende Datenkanäle gemeinsam entwickelt und die

Steuerung des grenzüberschreitenden Datenflusses untersucht wurden. Damit wurde

die Grundlage für die Integration der Branchen in die globale

Wertschöpfungskette geschaffen.

Heute integriert die Hightech-Industrieentwicklungszone Chongqing durch

innovative Tech-Finance-Mechanismen systematisch globale Innovationselemente und

ermöglicht so die effiziente Zusammenführung von Talenten, Technologien, Kapital

und Informationen. Eine weltoffene, einflussreiche Wissenschafts- und

Zukunftsstadt entsteht in rasantem Tempo.

Quelle: Chongqing High-tech Industrial Development Zone

Kontaktperson: Frau Meng, Tel: 86-10-63074558Â°