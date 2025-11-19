DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen
IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren! IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,39 EUR +0,08 EUR +1,93 %
STU
4,10 CHF +0,08 CHF +2,09 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,73 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

13:51 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,39 EUR 0,08 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,75 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,31 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:51 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
18.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
17.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Börse London: FTSE 100 fällt am Mittwochmittag zurück
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone
dpa-afx IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
Zacks BA Stock Underperforms Industry YTD: What Should You Do Now?
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times IAG says US market improving after summer air travel slowdown
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen