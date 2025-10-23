Analystenstimme

Eine Branchenkommentar der Citigroup hat die Blicke der Anleger am Donnerstag auch auf Aktien europäischer Airlines gerichtet.

Die Papiere der Lufthansa rutschten zeitweise um fast zweieinhalb Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni ab. Zuletzt dämmten sie die Verluste aber im XETRA-Hande auf 1,38 Prozent ein und zeigten sich bei 7,03 Euro wieder über der zuvor gerissene einfache 200-Tage-Linie.

Citigroup-Analyst Conor Dwyer hatte seine Kaufempfehlung für Lufthansa gestrichen, da er die Papiere für fair bewertet hält. Sollten die Frankfurter allerdings ihr Margenziel von 8 bis 10 Prozent erreichen, könnten sie sich auch verdoppeln, so Dwyer.

Er setzt derweil allerdings auf die Papiere der Airline-Holding IAG/a> und auf Ryanair. Letztere schwächelten allerdings am Donnerstag, nachdem sie sich jüngst seit Mitte September um fast 15 Prozent erholt hatten.

Die Airlines zeigten nach Jahren der Unterinvestition wieder Ausgabebereitschaft, so Dwyer. Der größte Teil der insgesamt in der Branche zur Verfügung stehenden freien Mittel (bereinigte freie Cashflows 2026 bis 2028) konzentrierten sich bei IAG und Ryanair. Sie könnten sich die Investitionen also komfortabel leisten.

