International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,14 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,75 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,39 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|10:46
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
