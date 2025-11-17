DAX 23.288 -1,3%ESt50 5.567 -1,3%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,10 +0,1%Gold 4.042 -0,1%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
International Consolidated Airlines Aktie

4,21 EUR -0,11 EUR -2,48 %
STU
3,91 CHF -0,07 CHF -1,83 %
BRX
Marktkap. 20,14 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,21 EUR -0,11 EUR -2,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Alex Irving verwies in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse darauf, dass der nächste große Deal ein wahrscheinlicher Verkauf der portugiesischen Fluggesellschaft TAP im Jahr 2026 sein werde. Dass sich darauf derzeit alle drei Netzwerkgruppen vorbereiteten, habe gute Gründe, denn TAP sei profitabel und zudem stark in der attraktiven Nische Europa?Brasilien vertreten. Integration sei das Gebot der Stunde. Der Analyst hält IAG für den wahrscheinlichsten Käufer, nachdem die Airline ihre Übernahme von Air Europa aufgegeben hat. Die kartellrechtlichen Hürden sollten aber für jeden überwindbar sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,75 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

