Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 1.698,50 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 1.698,50 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.686,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.697,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.130 Rheinmetall-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 18,22 Prozent Luft nach oben. Bei 491,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 71,06 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.153,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

