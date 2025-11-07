Bis 2033

Wizz Air will einen Teil seiner bestellten Airbus-Flugzeuge später ausliefern lassen.

Die in London börsennotierte Low-Cost-Airline teilte am Freitag mit, dass 88 ursprünglich für das Geschäftsjahr 2030 geplante Auslieferungen nun bis zum Geschäftsjahr 2033 gestreckt werden.

Wer­bung Wer­bung

"Diese überarbeitete Vereinbarung passt den Auslieferungszeitplan an einen nachhaltigeren und profitableren Verlauf des Kapazitätswachstums an", erklärte die Fluggesellschaft. Dadurch werde das Ziel eines 10- bis 12-prozentigen Wachstums der Sitzplatzkapazitäten bis 2030 gestützt.

Wizz Air teilte ferner mit, dass 36 Bestellungen des Langstreckenflugzeugs A321XLR in Schmalrumpfflugzeuge des Typs A321neo umgewandelt werden, so dass die A321XLR-Bestellung auf 11 Maschinen reduziert wird. Die insgesamt 273 ausstehenden Flugzeugbestellungen bleiben bestehen, lediglich der Zeitplan und der Mix seien angepasst worden, so das Unternehmen.

In London fallen die Papiere von Wizz Air am Freitag zeitweise um 1,15 Prozent auf 9,87 GBP, Airbus-Aktien tendieren daneben via XETRA 0,65 Prozent tiefer auf 207,20 Euro.

DOW JONES