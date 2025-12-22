DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.126 -0,7%Euro1,1761 +0,4%Öl61,98 +2,4%Gold4.444 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien
Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie? Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

MÄRKTE USA/Kauflaune in der Weihnachtswoche

22.12.25 22:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
263,35 EUR 1,60 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baidu.com Inc.
104,60 EUR -2,40 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-
24,06 USD 1,81 USD 8,13%
Charts|News|Analysen
Honeywell
164,46 EUR -6,54 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyft
16,54 EUR -0,29 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
78,90 EUR -1,35 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
11,60 EUR 0,70 EUR 6,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rocket Lab Corporation Registered Shs
66,50 EUR 5,00 EUR 8,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
415,45 EUR 3,90 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Trump Media & Technology
13,13 EUR -0,76 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
68,76 EUR 1,96 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die positive Stimmung an der Wall Street setzte sich auch am Montag mit Beginn der verkürzten Weihnachtswoche fort. Die wieder entfachte Zinssenkungsspekulation im Zuge günstiger Daten ließ die Kurse weiter klettern und die Anleger griffen bei KI-Werten und Technologiewerten zu. Stephen Miran, Gouverneur der US-Notenbank Federal Reserve sprach sich erneut dafür aus, die Zinsen im nächsten Jahr weiter zu senken, andernfalls riskiere die US-Notenbank eine Rezession. "Wenn wir die Politik nicht nach unten korrigieren, dann gehen wir meiner Meinung nach Risiken ein", sagte Miran am Montag in einem Interview mit Bloomberg TV. Die Zinshoffnungen bei den Anleger sorgten weiterhin für Kauflaune beim Gold, das ein Rekordhoch sah.

Wer­bung

Händler sprachen allerdings von fehlenden, größeren Impulsen so kurz vor Weihnachten. Aber die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen 2026 hielt die Jahresendrally am Laufen. Zudem kauften Fondsverwalter besonders gut gelaufene Aktien, um sie in ihren Portfolios ausweisen zu können und diese attraktiver erscheinen zu lassen - das Phänomen ist als "Window Dressing" bekannt. "Alles deutet auf ein festliches Jahresende hin", schrieb Mark Hackett, Chef-Marktstratege bei Nationwide. "Diese Woche wird von technischen Rückenwinden, ein wenig Konjunkturoptimismus und einer selbsterfüllenden Prophezeiung angetrieben, was allesamt die Weichen für ein starkes Jahresende und einen soliden Start ins nächste Jahr stellt", so Hackett weiter.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,5 Prozent auf 48.363 Punkte, der S&P-500 gewann 0,6 Prozent auf 6.879 Punkte und Nasdaq-Composite legte um 0,5 Prozent auf 23.429 Punkte zu. An der Nyse wurden 1.736 (Freitag: 1.408) Kursgewinner gezählt und 1.014 (1.363) -verlierer, während 95 (58) Titel unverändert schlossen.

Am Aktienmarkt legten Nvidia 1,5 Prozent zu, nachdem Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet hatte, Nvidia habe chinesischen Kunden mitgeteilt, dass die Lieferung des zweitstärksten KI-Chips H200 vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar angestrebt wird. Zu den weiteren Gewinnern bei den Techwerten zählten Micron Technology mit einem Plus von rund 4 Prozent und Oracle mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent.

Wer­bung

Tesla erhöhten sich um 1,6 Prozent. Der Oberste Gerichtshof von Delaware hat die Entscheidung eines Gerichts aus dem Jahr 2024 aufgehoben, die das Vergütungspaket von CEO Elon Musk aus dem Jahr 2018, das rund 300 Millionen Aktienoptionen umfasste, für nichtig erklärt hatte. Das Urteil billigt Musk die Aktienoptionen, die derzeit 138 Milliarden Dollar wert sind, wieder zu. Alphabet gingen mit einem Plus von 0,9 Prozent aus dem Handel. Alphabet kündigte zuvor an, Intersect, ein Konzern für Rechenzentrumsinfrastruktur, für 4,75 Milliarden US-Dollar zuzüglich Schulden vollständig zu übernehmen.

In die Übernahme von Warner Bros. Discovery kam unterdessen Bewegung: Paramount (+4,3%) hatte die Offerte für Warner Bros. Discovery (+3,5%) nachgebessert: Milliardär Larry Ellison stimmte zu, persönlich für 40,4 Milliarden US-Dollar der Eigenkapitalfinanzierung des Geschäfts zu garantieren. Netflix (-1,2%) hatte einen Teil der Finanzierung für die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery über Bankfinanzierungen auf die Beine gestellt. Der Streaminganbieter hatte sich so 25 Milliarden US-Dollar gesichert. Clearwater Analytics gewannen 8,2 Prozent. Das Software-Fintech wird von der Börse genommen in einem 8,4 Milliarden schweren Deal. Aktionäre sollen eine Prämie von 47 Prozent auf den Kurs erhalten, bevor Medien über die mögliche Transaktion berichteten. Nun gibt es eine verbindliche Vereinbarung über die Übernahme von Clearwater durch ein Konsortium.

Honeywell fielen um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Prozesskostenrückstellung und Änderungen der Jahresprognose bekannt gegeben hatte. Zudem wird der Bereich Solstice Advanced Materials ab dem vierten Quartal 2025 als aufgegebener Geschäftsbereich eingestuft - und daher der Ausblick auf die Periode gesenkt.

Wer­bung

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen mehrheitlich - eine Ausnahme bilden diejenigen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Die sank um 4 Basispunkte auf 4,165 Prozent. Im Handel wurde erneut auf den Renditeanstieg bei japanischen Staatsanleihen verwiesen, nachdem die Bank of Japan die Zinsen angehoben hatte.

Der Dollar zeigte sich mit Abgaben, der Dollar-Index büßte 0,3 Prozent ein - der Euro zog mit steigenden Marktzinsen vor allem in Deutschland an. Die Schwäche des Greenback dürfte 2026 anhalten, allerdings in einem bescheideneren Ausmaß als in diesem Jahr, urteilte MUFG-Analyst Derek Halpenny. Der Dollar-Index dürfte im nächsten Jahr um 5 Prozent abwerten, den Euro sieht der Experte bis auf 1,24 Dollar klettern - aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1760 Dollar um.

Edelmetalle blieben die herausragenden Anlagen des Jahres 2025. Am Montag setzten sie die Rally fort, nun brach auch die Feinunze Gold wieder auf Allzeithochs aus. Die Feinunze verteuerte sich um 2,4 Prozent und beendete damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen. Auch Silber (+2,6%) setzte die Hausse mit Allzeithochs fort. "Edelmetalle bleiben die Absicherung gegen politische Einflussnahme auf die US-Notenbank", sagte ein Marktteilnehmer. Auch die steigenden geopolitischen Risiken rund um die Spannungen zwischen den USA und Venezuela spiele dem Edelmetall in die Karten.

Daher zogen auch die Ölpreise an (+2,6%), da die USA den Druck auf das ölreiche Land erhöhten und damit Sorgen über Lieferunterbrechungen in der Region schürten. "Diese geopolitischen Entwicklungen haben dazu beigetragen, die Ölpreise nach unten abzusichern (...)", erläuterte MUFG-Analystin Soojin Kim. Die US-Küstenwache verfolgte laut US-Regierungsvertretern einen weiteren Öltanker, der am Transport von Öl aus Venezuela beteiligt war.

DJIA 48.362,68 +0,5% +227,79 +13,68%

S&P-500 6.878,49 +0,6% 43,99 +16,95%

NASDAQ Comp 23.428,83 +0,5% 121,21 +21,33%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1759 +0,4% 1,1714 1,1717 +13,1%

EUR/JPY 184,62 +0,1% 184,51 184,60 +13,3%

EUR/CHF 0,9312 +0,0% 0,9310 0,9318 -0,8%

EUR/GBP 0,8737 -0,2% 0,8754 0,8759 +5,8%

USD/JPY 157,00 -0,3% 157,49 157,55 +0,1%

GBP/USD 1,3459 +0,6% 1,3382 1,3378 +6,9%

USD/CNY 7,0575 -0,0% 7,0608 7,0581 -2,1%

USD/CNH 7,0314 -0,0% 7,0348 7,0348 -4,1%

AUS/USD 0,6657 +0,8% 0,6607 0,6614 +6,8%

Bitcoin/USD 88.341,70 -0,1% 88.454,55 88.046,10 -6,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,98 56,52 +2,6% 1,46 -20,9%

Brent/ICE 61,98 60,47 +2,5% 1,51 -19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.445,27 4.339,04 +2,4% 106,23 +65,3%

Silber 68,94 67,13 +2,7% 1,80 +132,5%

Platin 1.803,51 1.681,68 +7,2% 121,83 +92,0%

Kupfer 5,47 5,44 +0,5% 0,03 +33,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 16:39 ET (21:39 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
08:46Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:46Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen