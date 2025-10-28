Airbus-Aktie im Minus: Produktionsziel für den A220 muss wohl verschoben werden
Der Flugzeugbauer Airbus muss einem Agenturbericht zufolge wegen Lieferproblemen das Produktionsziel für seine kleinste Passagiermaschine A220 verschieben.
Das Ziel, ab dem kommenden Jahr monatlich 14 Maschinen dieses Typs zu fertigen, werde Airbus voraussichtlich erst im Dezember 2026 erreichen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Als Zwischenetappe seien zwölf Jets pro Monat bis Mitte 2026 geplant, ausgehend von derzeit sieben bis acht Maschinen.
Ein Airbus-Sprecher verwies auf Nachfrage von Dow Jones Newswires auf das bestehende Produktionsziel und lehnte vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten am Mittwochabend eine weitere Stellungnahme ab.
Via XETRA notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 207,60 Euro.
DOW JONES
