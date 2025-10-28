Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 207,70 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 207,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 206,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 208,15 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.436 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (210,00 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,82 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,50 Prozent.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 219,67 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

