Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit stabiler Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Wert von 208,25 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 208,25 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 208,95 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.482 Airbus SE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 210,00 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 60,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 219,67 EUR je Airbus SE-Aktie an.
Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
