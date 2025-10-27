DAX24.257 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1646 +0,1%Öl65,50 -0,3%Gold4.032 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas! Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktie im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit stabiler Tendenz

27.10.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Mit einem Wert von 208,25 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
208,60 EUR 0,20 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 208,25 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 208,95 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.482 Airbus SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,00 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 60,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 219,67 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an

Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.10.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen