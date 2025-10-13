DAX 24.237 -0,6%ESt50 5.552 -0,3%MSCI World 4.293 +0,2%Top 10 Crypto 15,43 -3,3%Nas 22.661 -0,2%Bitcoin 97.461 -2,2%Euro 1,1608 +0,3%Öl 62,40 -1,6%Gold 4.149 +0,9%
Airbus Aktie

204,15 EUR +1,55 EUR +0,77 %
STU
186,73 CHF -1,43 CHF -0,76 %
BRX
Marktkap. 159,84 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

21:16 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
204,15 EUR 1,55 EUR 0,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die vom Flugzeugbauer vorab gelieferten Informationen mit Blick auf das dritte Quartal stimmten mit ihren Erwartungen überein, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie rechnet mit einem Zuwachs beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Zivilflugzeugsparte. Der freie Cashflow dürfte im Bereich der Rentabilitätsschwelle liegen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
203,20 €		 Abst. Kursziel*:
10,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
204,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,21%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

09.10.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
26.09.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

