Airbus Aktie
Marktkap. 159,84 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die vom Flugzeugbauer vorab gelieferten Informationen mit Blick auf das dritte Quartal stimmten mit ihren Erwartungen überein, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie rechnet mit einem Zuwachs beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) von 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, angetrieben von der Zivilflugzeugsparte. Der freie Cashflow dürfte im Bereich der Rentabilitätsschwelle liegen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:18 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
203,20 €
|Abst. Kursziel*:
10,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
204,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,21%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.