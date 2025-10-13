DAX 24.112 -1,1%ESt50 5.517 -0,9%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,21 -4,6%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 95.831 -3,8%Euro 1,1567 -0,1%Öl 62,06 -2,1%Gold 4.116 +0,1%
Top News
Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
54,10 EUR -2,35 EUR -4,16 %
STU
Marktkap. 7,19 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
NEU
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

14:56 Uhr
KION GROUP AG
54,10 EUR -2,35 EUR -4,16%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion vor Quartalszahlen von 47 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate dürfte eine anhaltend positive operative Dynamik des Gabelstapler-Herstellers signalisieren, schrieb Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach oben./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
55,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
54,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

14:56 KION GROUP Kaufen DZ BANK
09.10.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Lohnende KION GROUP-Investition? MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX im Minus
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: EcoVadis verleiht KION Group erstmals Platin für Nachhaltigkeitsengagement
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
EQS Group EQS-News: EcoVadis awards KION Group Platinum rating for sustainability commitment for the first time
EQS Group EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy
Zacks Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
EQS Group EQS-News: KION with strong customer demand in the first half of the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks What Makes Kion Group (KIGRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
