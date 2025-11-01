DAX 24.166 +0,9%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1516 -0,2%Öl 64,69 -0,6%Gold 4.003 +0,0%
KION GROUP Aktie

KION GROUP Aktien-Sparplan
64,55 EUR +3,35 EUR +5,47 %
STU
Marktkap. 8,06 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

10:46 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
64,55 EUR 3,35 EUR 5,47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragssignale für das vierte Quartal seien gut, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts zum dritten Quartal. Der Geschäftszyklus habe die Talsohle durchschritten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

10:46 KION GROUP Buy Warburg Research
08:01 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 KION GROUP Buy UBS AG
31.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

dpa-afx JPMorgan optimistisch KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort KION-Aktie setzt Kurs-Rally fort
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net KION GROUP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der KION GROUP-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt schlussendlich im Minus
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
TraderFox Breakout Alert Kion: Die wichtigsten Statements aus dem Conference Call. Nach den Q3-Zahlen startet der Chart-Ausbruch!
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
Zacks Has Kion Group (KIGRY) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Fast-paced Momentum Stock Kion Group (KIGRY) Is Still Trading at a Bargain
EQS Group EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group adjusts free cash flow outlook for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-News: KION Group adjusts free cash flow forecast for 2025 due to lower one-time expenses for efficiency program; cost savings expected to remain nearly unchanged
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Is Kion Group (KIGRY) a Great Value Stock Right Now?
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen