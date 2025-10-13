Volvo (B) Aktie
Marktkap. 49,25 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen für das dritte Quartal von 346 auf 331 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden der Auftragseingang, die Gewinnmargen sowie das kommende Jahr, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
331,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
265,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
24,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
265,70 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
