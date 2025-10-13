UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen für das dritte Quartal von 346 auf 331 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden der Auftragseingang, die Gewinnmargen sowie das kommende Jahr, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb

