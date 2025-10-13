DAX 24.067 -1,3%ESt50 5.506 -1,1%MSCI World 4.274 -0,3%Top 10 Crypto 15,21 -4,6%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.141 -3,5%Euro 1,1554 -0,2%Öl 61,97 -2,2%Gold 4.107 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME BASF BASF11 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM im Fokus
Top News
RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform
ATOSS Software-Aktie knickt ein - Oddo BHF sieht Risiken ATOSS Software-Aktie knickt ein - Oddo BHF sieht Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volvo (B) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Volvo (B) Aktien-Sparplan
24,07 EUR -0,08 EUR -0,33 %
STU
265,70 SEK -1,30 SEK -0,49 %
STO
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,25 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855689

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000115446

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

10:41 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
24,07 EUR -0,08 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen für das dritte Quartal von 346 auf 331 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden der Auftragseingang, die Gewinnmargen sowie das kommende Jahr, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
331,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
265,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
24,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
265,70 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,14 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

12:31 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
10:41 Volvo (B) Buy UBS AG
09.10.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: Hätte sich eine Volvo (B)-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
dpa-afx Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
RSS Feed
Volvo AB (B) zu myNews hinzufügen