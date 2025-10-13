Rio Tinto Aktie
Marktkap. 92,96 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seine Förderung in der australischen Mine Pilbara wie erwartet konstant gehalten und hinke damit den anderen Standorten hinterher, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Simandou schreite die Förderung aber gut voran./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
50,39 £
|Abst. Kursziel*:
3,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
50,67 £
|Abst. Kursziel aktuell:
2,62%
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08:56
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)