UBS AG

Rio Tinto Neutral

15:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe seine Förderung in der australischen Mine Pilbara wie erwartet konstant gehalten und hinke damit den anderen Standorten hinterher, schrieb Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Simandou schreite die Förderung aber gut voran./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

