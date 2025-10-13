DAX 24.173 -0,9%ESt50 5.525 -0,8%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -3,4%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.258 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.129 +0,5%
Siemens Aktie

236,70 EUR -9,80 EUR -3,98 %
STU
Marktkap. 190,17 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

12:01 Uhr
Siemens AG
Siemens AG
236,70 EUR -9,80 EUR -3,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
238,05 €		 Abst. Kursziel*:
2,92%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
236,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,51%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:01 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
Siemens AG zu myNews hinzufügen