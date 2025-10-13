DAX 24.222 -0,7%ESt50 5.548 -0,4%MSCI World 4.265 -0,5%Top 10 Crypto 15,38 -3,6%Nas 22.490 -0,9%Bitcoin 96.309 -3,3%Euro 1,1594 +0,2%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.132 +0,5%
Top News
Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung
Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
Zalando Aktie

Zalando Aktien-Sparplan
27,28 EUR +0,85 EUR +3,22 %
STU
Marktkap. 6,8 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111

ISIN DE000ZAL1111

Symbol ZLDSF

UBS AG

Zalando Buy

16:11 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
27,28 EUR 0,85 EUR 3,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen des übernommenen Onlinemodehändlers About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. About You sei im Zeitraum von Juni bis August stark gewachsen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) günstig entwickelt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,42 €		 Abst. Kursziel*:
56,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,62%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

