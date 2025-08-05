DAX 24.222 -0,7%ESt50 5.548 -0,4%MSCI World 4.265 -0,5%Top 10 Crypto 15,38 -3,6%Nas 22.490 -0,9%Bitcoin 96.309 -3,3%Euro 1,1594 +0,2%Öl 62,21 -1,9%Gold 4.132 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung Höhepunkt fast erreicht? Das sagen Analysten zur aktuellen Bitcoin-Entwicklung
Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September Fraport-Aktie gefragt: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Private Assets Aktie

Kaufen
Verkaufen
2,20 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
HAM
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,83 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3H223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3H2234

GSC Research GmbH

Private Assets Halten

15:09 Uhr
Private Assets Halten
Aktie in diesem Artikel
Private Assets AG Inhaber-Akt
2,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die negativen Effekte des Segments Industrial insgesamt nicht kompensieren können und folglich die eigenen Erwartungen verfehlt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und gibt ein neutrales Votum. 
Nach Aussage des Analysten erwarte das Management aufgrund eingeleiteter Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus. Dabei werde für die Mehrzahl der Beteiligungen im weiteren Jahresverlauf von Verbesserungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen ausgegangen. Vor allem habe der Hamburger Restrukturierungsspezialist das Portfolio inzwischen um einige große Verlustbringer bereinigt. Damit sehe GSC das Unternehmen insbesondere im Segment Industrial nun deutlich besser aufgestellt. Doch wenngleich der Analyst seine Ergebnisschätzung nach der erfolgten Portfoliobereinigung heraufgesetzt habe, falle diese weiterhin äußerst schwach aus. Zudem sei zu beachten, dass sich die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft mit 14,8 Mio. Euro entsprechend einer Eigenkapitalquote von 14,6 Prozent mittlerweile nicht mehr besonders üppig darstelle. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 3,00 Euro (zuvor: 4,20 Euro) und stuft das Papier mit „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) ein.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.10.2025, 15:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 14.10.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102470
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Private Assets Halten

Unternehmen:
Private Assets AG Inhaber-Akt		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
3,00
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Private Assets AG Inhaber-Akt

15:09 Private Assets Halten GSC Research GmbH
05.08.25 Private Assets Kaufen GSC Research GmbH
28.10.24 Private Assets Kaufen GSC Research GmbH
02.08.24 Private Assets Kaufen GSC Research GmbH
04.03.24 Private Assets Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu Private Assets AG Inhaber-Akt

StockXperts Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet
Aktien-Global Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet
Aktien-Global Private Assets: Kaufempfehlung erneuert
Aktien-Global Private Assets: Internationalisierung schreitet voran
RSS Feed
Private Assets AG Inhaber-Akt zu myNews hinzufügen