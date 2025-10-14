Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet
Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die negativen Effekte des Segments Industrial insgesamt nicht kompensieren können und folglich die eigenen Erwartungen verfehlt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und gibt ein neutrales Votum.
Nach Aussage des Analysten erwarte das Management aufgrund eingeleiteter Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus. Dabei werde für die Mehrzahl der Beteiligungen im weiteren Jahresverlauf von Verbesserungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen [...]
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:09
|Private Assets Halten
|GSC Research GmbH
|05.08.2025
|Private Assets Kaufen
|GSC Research GmbH
|28.10.2024
|Private Assets Kaufen
|GSC Research GmbH
|02.08.2024
|Private Assets Kaufen
|GSC Research GmbH
|04.03.2024
|Private Assets Kaufen
|GSC Research GmbH
