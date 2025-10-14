DAX24.127 -1,1%Est505.519 -0,9%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,21 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.831 -3,8%Euro1,1564 -0,1%Öl62,12 -2,0%Gold4.111 ±0,0%
Private Assets: Stärkere zweite Jahreshälfte erwartet

14.10.25 15:04 Uhr

Werte in diesem Artikel
Aktien
Private Assets AG Inhaber-Akt
3,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) die negativen Effekte des Segments Industrial insgesamt nicht kompensieren können und folglich die eigenen Erwartungen verfehlt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und gibt ein neutrales Votum. 
Nach Aussage des Analysten erwarte das Management aufgrund eingeleiteter Maßnahmen und stabilisierender interner Prozesse positive Perspektiven für die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus. Dabei werde für die Mehrzahl der Beteiligungen im weiteren Jahresverlauf von Verbesserungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Analysen zu Private Assets AG Inhaber-Akt

DatumRatingAnalyst
15:09Private Assets HaltenGSC Research GmbH
05.08.2025Private Assets KaufenGSC Research GmbH
28.10.2024Private Assets KaufenGSC Research GmbH
02.08.2024Private Assets KaufenGSC Research GmbH
04.03.2024Private Assets KaufenGSC Research GmbH
