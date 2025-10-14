GNW-News: e& und Mavenir stellen Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Betrugsbekämpfung für Sprachdienste vor
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE,
der Telekommunikationszweig des globalen Technologiekonzerns e&, und Mavenir,
ein führender Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, gaben heute ihre
Zusammenarbeit bekannt, um eine containerisierte Lösung zum Schutz vor Spam,
Betrug und Scams im gesamten Sprachnetzwerk von e& UAE einzuführen und so den
Schutz flächendeckend zu erhöhen. Durch die containerisierte Bereitstellung
können e& UAE und Mavenir Updates schnell ausrollen, Kapazitäten flexibel
skalieren und Dienste in verschiedenen Umgebungen konsistent bereitstellen - bei
Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
e& UAE treibt die Entwicklung sicherer, intelligenter und zukunftsfähiger
Konnektivität im gesamten Land weiter voran. Mavenir, bekannt für seine KI-by-
Design- und Cloud-nativen Plattformen, bringt seine preisgekrönte CallShield-
Lösung in die Partnerschaft ein.
CallShield ist Mavenirs fortschrittliche Plattform zur Bekämpfung von
Sprachbetrug und nutzt KI-gestützte Threat-Detection-Technologien wie
Anrufprofilierung, Sentimentanalyse und die Validierung von Anrufmustern, um
Anomalien zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu blockieren. Durch Echtzeit-
KI und Machine Learning identifiziert und verhindert die Lösung Betrugsversuche
wie Robocalls (automatisierte Spam-Anrufe), Anrufer-ID-Spoofing, Wangiri oder
?One-Ring-and-Cut"-Betrug (Anrufe, die nach einem Klingeln beendet werden, um
zum Rückruf teurer Premium-Nummern zu verleiten).
Diese Implementierung stärkt die Sicherheit des Sprachkernnetzes von e& UAE,
unterstützt aktiv die Betrugsbekämpfung und schützt die Nutzer. Dies steht im
Einklang mit der umfassenderen Vision von e& UAE von?AI Everything" und?AI
Everywhere", bei der intelligente Automatisierung in die gesamte Infrastruktur
integriert wird, um intelligentere, sicherere und reaktionsschnellere Dienste
bereitzustellen.
Khaled Al Suwaidi, SVP für Kernnetzwerke und Plattformen bei e& UAE, sagte:
?Indem wir KI-gestützte Sprachsicherheit in den Mittelpunkt unseres Netzwerks
rücken, können wir Betrugsversuche in Echtzeit erkennen und stoppen,
unerwünschten Datenverkehr für unsere Kunden reduzieren und Unternehmen vor den
Auswirkungen von störender Kommunikation und Sprachbetrug schützen. Hier geht es
ebenso sehr um Vertrauen wie um Technologie. CallShield hilft uns, unsere Kunden
aktiv zu schützen, die Call-Answer-Rates zu verbessern und mit sich ständig
weiterentwickelnden Regulierungen Schritt zu halten - und schafft gleichzeitig
die Basis für ein zunehmend autonomes Netzwerk. Gemeinsam mit Mavenir werden wir
diese Schutzmaßnahmen für Sprach- und Messaging-Dienste weiter ausbauen, damit
unsere Kunden jeden Tag besser abgesichert sind."
Victor Lindberg, Vice President für den Nahen Osten und Afrika bei Mavenir,
fügte hinzu:?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit e& bei der Einführung
von CallShield, der neuesten KI-basierten Lösung von Mavenir, die einen neuen,
klaren Business Case eröffnet und die Sicherheit sowie Zufriedenheit der Kunden
spürbar erhöht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer gemeinsamen
Vision, KI überall auf greifbare Weise zu verankern. Wir freuen uns darauf,
diese Entwicklung mit e& fortzusetzen - mit weiteren Innovationen auf KI-Basis,
bei denen Mavenir als vertrauenswürdiger Partner in einer langfristigen
strategischen Zusammenarbeit agiert."
Diese Initiative knüpft an eine mehrjährige strategische
Technologiepartnerschaft im Bereich 5G Converged Packet Core an, die im März
2025 (https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-and-e-uae-announce-multi-
year-strategic-technology-partnership-at-mwc25-starting-with-collaboration-in-
converged-5g-packet-core/) zwischen e& und Mavenir bekannt gegeben wurde. Die
Entscheidung für CallShield markiert den Beginn einer neuen, KI-gestützten
Zusammenarbeit über mehrere Ebenen des Telekommunikations-Ökosystems hinweg und
unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation, Sicherheit und ein
herausragendes Nutzererlebnis.
Über e&
e& ist ein globaler Technologiekonzern, der die digitale Zukunft in den Märkten
des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas und Europas aktiv vorantreibt. Mit einem
konsolidierten Nettoumsatz von 53,8 Milliarden AED und einem Nettogewinn von
10,3 Milliarden AED im Jahr 2023 behauptet e& seine Rolle als finanziell starke
Kraft - unterstrichen durch eine starke Bonität und eine robuste Bilanz.
Vor über 48 Jahren in Abu Dhabi gegründet, hat sich e& von einem
Telekommunikationspionier zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern
entwickelt. Heute ist das Unternehmen in 38 Ländern vertreten und bietet ein
umfassendes Portfolio innovativer digitaler Services - von moderner
Konnektivität, Unterhaltung, Streaming und Finanzlösungen bis hin zu KI-
gestützten Anwendungen, Cloud Computing, IKT, Cybersicherheit und IoT-
Plattformen.
Die Gruppe gliedert sich in fünf zentrale Geschäftsbereiche: e& UAE, e&
international, e& life, e& enterprise und e& capital, die jeweils auf
spezifische Kunden- und Marktanforderungen ausgerichtet sind. Diese
Geschäftssäulen ermöglichen es e&, in unterschiedlichen Segmenten führend zu
agieren - von Telekommunikation und digitalem Lifestyle bis hin zu
Unternehmenslösungen und Risikokapitalinvestitionen. Kontinuierliche
strategische Investitionen in KI, IoT, 5G und Cloud-Services stärken die
Position des Unternehmens in der globalen Technologielandschaft und treiben die
Zukunft intelligenter Konnektivität und Innovation voran.
Angetrieben von Innovation, Nachhaltigkeit und dem Engagement für digitale
Teilhabe hat sich e& zum Ziel gesetzt, eine intelligentere, vernetztere Zukunft
für Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu gestalten.
Weitere Informationen zu e& finden Sie unter eand.com
(https://www.eand.com/en/index.html).
Über e& UAE
e& UAE ist der führende Telekommunikationszweig von e& in den Vereinigten
Arabischen Emiraten und blickt auf eine fast fünf Jahrzehnte lange Tradition
exzellenter Konnektivität zurück. Unsere Mission ist es, erstklassige
Konnektivitätserlebnisse zu schaffen, die die innovationsgetriebene Zukunft der
VAE aktiv vorantreiben.
e& UAE nutzt modernste Technologien, um Leben und Branchen zu transformieren -
indem jede Verbindung zur Wachstumschance und jede Interaktion zum Ausgangspunkt
für Veränderung wird.
Wir erweitern unsere Kernservices und digitalen Marktplätze gezielt durch neue
Wertangebote für Verbraucher, die über klassische Telekommunikationsdienste
hinausgehen und auf neue Lebensstile und Bedürfnisse in Bereichen wie
Gesundheit, Versicherung und Gaming eingehen.
Als verlässlicher Unternehmenspartner unterstützt e& UAE ganze Branchen mit 5G-
und KI-Technologien und bietet ein maßgeschneidertes Ökosystem von Lösungen, das
Unternehmen befähigt, zu automatisieren, zu innovieren, zu transformieren und zu
skalieren.
e& UAE baut seine Rolle als KI-gestütztes Telekommunikationsunternehmen
konsequent aus und liefert nahtlose Konnektivität, intelligente KI-Lösungen und
nachhaltige Innovation - um Menschen und Communities zu stärken und Unternehmen
wie ganze Branchen zu befähigen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu
sein.
Weitere Informationen über e& UAE finden Sie unter: https://www.etisalat.ae
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir verbindet tiefgreifendes
Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie
Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft
sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)
Medienkontakte
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
e& UAE Medienarbeit: mediaoffice@eand.com
Mavenir Medienarbeit: pr@mavenir.com
