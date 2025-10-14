GNW-News: e& und Mavenir stellen Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Betrugsbekämpfung für Sprachdienste vor

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- e& UAE,

der Telekommunikationszweig des globalen Technologiekonzerns e&, und Mavenir,

Wer­bung Wer­bung

ein führender Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, gaben heute ihre

Zusammenarbeit bekannt, um eine containerisierte Lösung zum Schutz vor Spam,

Betrug und Scams im gesamten Sprachnetzwerk von e& UAE einzuführen und so den

Schutz flächendeckend zu erhöhen. Durch die containerisierte Bereitstellung

können e& UAE und Mavenir Updates schnell ausrollen, Kapazitäten flexibel

skalieren und Dienste in verschiedenen Umgebungen konsistent bereitstellen - bei

Wer­bung Wer­bung

Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

e& UAE treibt die Entwicklung sicherer, intelligenter und zukunftsfähiger

Konnektivität im gesamten Land weiter voran. Mavenir, bekannt für seine KI-by-

Design- und Cloud-nativen Plattformen, bringt seine preisgekrönte CallShield-

Lösung in die Partnerschaft ein.

CallShield ist Mavenirs fortschrittliche Plattform zur Bekämpfung von

Wer­bung Wer­bung

Sprachbetrug und nutzt KI-gestützte Threat-Detection-Technologien wie

Anrufprofilierung, Sentimentanalyse und die Validierung von Anrufmustern, um

Anomalien zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu blockieren. Durch Echtzeit-

KI und Machine Learning identifiziert und verhindert die Lösung Betrugsversuche

wie Robocalls (automatisierte Spam-Anrufe), Anrufer-ID-Spoofing, Wangiri oder

?One-Ring-and-Cut"-Betrug (Anrufe, die nach einem Klingeln beendet werden, um

zum Rückruf teurer Premium-Nummern zu verleiten).

Diese Implementierung stärkt die Sicherheit des Sprachkernnetzes von e& UAE,

unterstützt aktiv die Betrugsbekämpfung und schützt die Nutzer. Dies steht im

Einklang mit der umfassenderen Vision von e& UAE von?AI Everything" und?AI

Everywhere", bei der intelligente Automatisierung in die gesamte Infrastruktur

integriert wird, um intelligentere, sicherere und reaktionsschnellere Dienste

bereitzustellen.

Khaled Al Suwaidi, SVP für Kernnetzwerke und Plattformen bei e& UAE, sagte:

?Indem wir KI-gestützte Sprachsicherheit in den Mittelpunkt unseres Netzwerks

rücken, können wir Betrugsversuche in Echtzeit erkennen und stoppen,

unerwünschten Datenverkehr für unsere Kunden reduzieren und Unternehmen vor den

Auswirkungen von störender Kommunikation und Sprachbetrug schützen. Hier geht es

ebenso sehr um Vertrauen wie um Technologie. CallShield hilft uns, unsere Kunden

aktiv zu schützen, die Call-Answer-Rates zu verbessern und mit sich ständig

weiterentwickelnden Regulierungen Schritt zu halten - und schafft gleichzeitig

die Basis für ein zunehmend autonomes Netzwerk. Gemeinsam mit Mavenir werden wir

diese Schutzmaßnahmen für Sprach- und Messaging-Dienste weiter ausbauen, damit

unsere Kunden jeden Tag besser abgesichert sind."

Victor Lindberg, Vice President für den Nahen Osten und Afrika bei Mavenir,

fügte hinzu:?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit e& bei der Einführung

von CallShield, der neuesten KI-basierten Lösung von Mavenir, die einen neuen,

klaren Business Case eröffnet und die Sicherheit sowie Zufriedenheit der Kunden

spürbar erhöht. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer gemeinsamen

Vision, KI überall auf greifbare Weise zu verankern. Wir freuen uns darauf,

diese Entwicklung mit e& fortzusetzen - mit weiteren Innovationen auf KI-Basis,

bei denen Mavenir als vertrauenswürdiger Partner in einer langfristigen

strategischen Zusammenarbeit agiert."

Diese Initiative knüpft an eine mehrjährige strategische

Technologiepartnerschaft im Bereich 5G Converged Packet Core an, die im März

2025 (https://www.mavenir.com/press-releases/mavenir-and-e-uae-announce-multi-

year-strategic-technology-partnership-at-mwc25-starting-with-collaboration-in-

converged-5g-packet-core/) zwischen e& und Mavenir bekannt gegeben wurde. Die

Entscheidung für CallShield markiert den Beginn einer neuen, KI-gestützten

Zusammenarbeit über mehrere Ebenen des Telekommunikations-Ökosystems hinweg und

unterstreicht das gemeinsame Engagement für Innovation, Sicherheit und ein

herausragendes Nutzererlebnis.

Über e&

e& ist ein globaler Technologiekonzern, der die digitale Zukunft in den Märkten

des Nahen Ostens, Asiens, Afrikas und Europas aktiv vorantreibt. Mit einem

konsolidierten Nettoumsatz von 53,8 Milliarden AED und einem Nettogewinn von

10,3 Milliarden AED im Jahr 2023 behauptet e& seine Rolle als finanziell starke

Kraft - unterstrichen durch eine starke Bonität und eine robuste Bilanz.

Vor über 48 Jahren in Abu Dhabi gegründet, hat sich e& von einem

Telekommunikationspionier zu einem breit aufgestellten Technologiekonzern

entwickelt. Heute ist das Unternehmen in 38 Ländern vertreten und bietet ein

umfassendes Portfolio innovativer digitaler Services - von moderner

Konnektivität, Unterhaltung, Streaming und Finanzlösungen bis hin zu KI-

gestützten Anwendungen, Cloud Computing, IKT, Cybersicherheit und IoT-

Plattformen.

Die Gruppe gliedert sich in fünf zentrale Geschäftsbereiche: e& UAE, e&

international, e& life, e& enterprise und e& capital, die jeweils auf

spezifische Kunden- und Marktanforderungen ausgerichtet sind. Diese

Geschäftssäulen ermöglichen es e&, in unterschiedlichen Segmenten führend zu

agieren - von Telekommunikation und digitalem Lifestyle bis hin zu

Unternehmenslösungen und Risikokapitalinvestitionen. Kontinuierliche

strategische Investitionen in KI, IoT, 5G und Cloud-Services stärken die

Position des Unternehmens in der globalen Technologielandschaft und treiben die

Zukunft intelligenter Konnektivität und Innovation voran.

Angetrieben von Innovation, Nachhaltigkeit und dem Engagement für digitale

Teilhabe hat sich e& zum Ziel gesetzt, eine intelligentere, vernetztere Zukunft

für Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften zu gestalten.

Weitere Informationen zu e& finden Sie unter eand.com

(https://www.eand.com/en/index.html).

Über e& UAE

e& UAE ist der führende Telekommunikationszweig von e& in den Vereinigten

Arabischen Emiraten und blickt auf eine fast fünf Jahrzehnte lange Tradition

exzellenter Konnektivität zurück. Unsere Mission ist es, erstklassige

Konnektivitätserlebnisse zu schaffen, die die innovationsgetriebene Zukunft der

VAE aktiv vorantreiben.

e& UAE nutzt modernste Technologien, um Leben und Branchen zu transformieren -

indem jede Verbindung zur Wachstumschance und jede Interaktion zum Ausgangspunkt

für Veränderung wird.

Wir erweitern unsere Kernservices und digitalen Marktplätze gezielt durch neue

Wertangebote für Verbraucher, die über klassische Telekommunikationsdienste

hinausgehen und auf neue Lebensstile und Bedürfnisse in Bereichen wie

Gesundheit, Versicherung und Gaming eingehen.

Als verlässlicher Unternehmenspartner unterstützt e& UAE ganze Branchen mit 5G-

und KI-Technologien und bietet ein maßgeschneidertes Ökosystem von Lösungen, das

Unternehmen befähigt, zu automatisieren, zu innovieren, zu transformieren und zu

skalieren.

e& UAE baut seine Rolle als KI-gestütztes Telekommunikationsunternehmen

konsequent aus und liefert nahtlose Konnektivität, intelligente KI-Lösungen und

nachhaltige Innovation - um Menschen und Communities zu stärken und Unternehmen

wie ganze Branchen zu befähigen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu

sein.

Weitere Informationen über e& UAE finden Sie unter: https://www.etisalat.ae

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir verbindet tiefgreifendes

Telekommunikations-Know-how mit Cloud- und IT-Kompetenzen sowie

Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale

Herausforderungen von Netzbetreibern effektiv zu lösen. Die bewährten

Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft

sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)

Medienkontakte

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

e& UAE Medienarbeit: mediaoffice@eand.com

Mavenir Medienarbeit: pr@mavenir.com

Â°