Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag erneut stagnieren. Der DAX präsentiert sich rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,02 Prozent stärker bei 24.187,00 Punkten.

Daneben macht auch der TecDAX vorbörslich keine großen Schritte. Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt wird voraussichtlich auch am Donnerstag anhalten. Ohne neue Impulse dürfte der Leitindex DAX minimal schwächer starten. An der Wall Street und der NASDAQ hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, was sich zum Handelsbeginn in Deutschland voraussichtlich bemerkbar machen wird. Damit bewegt sich der DAX weiterhin innerhalb einer Spanne zwischen dem jüngsten Tief bei rund 24.000 Punkten und dem Rekordhoch von 24.771 Zählern. "Der DAX bleibt hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkungsfantasie in den USA und dem Handelsstreit ", so ein Marktteilnehmer. Der Fokus der Anleger richtet sich zunehmend auf die bevorstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden am Donnerstag behauptet erwartet. Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich knapp im Plus. Marktteilnehmer rechnen mit nur geringen Kursbewegungen an den Börsen. Nach dem weiteren Rückgang der Renditen zur Wochenmitte zeigt sich bei den Zinsen kaum Veränderung. Am Devisenmarkt kann der Euro seine jüngsten Erholungsgewinne weitgehend verteidigen. Vor diesem Hintergrund prägt zunächst eine abwartende Haltung das Marktgeschehen. Impulse könnten erneut von der Berichtssaison kommen. Am Nachmittag steht außerdem der Konjunkturindex der Philadelphia-Filiale der US-Notenbank, der sogenannte Philly-Fed, auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nur durchwachsen. Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung freundlich eröffnet, im weiteren Verlauf drehte er jedoch leicht ins Minus. Letztlich ging er mit einem minimalen Verlust von 0,04 Prozent bei 46.253,31 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite war deutlich stärker gestartet und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Schlussendlich beendete er den Mittwochshandel 0,66 Prozent stärker bei 22.670,08 Zählern.

Belastet wurde der Markt zuletzt durch verschärfte Töne im Handelsstreit zwischen China und den USA. Unterstützung kam dagegen von den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der eine moderatere geldpolitische Haltung signalisierte, sowie von starken Geschäftsergebnissen aus dem Bankensektor.

"Das bisher gezeichnete Bild ist ein positives, insbesondere der starke Kurssprung bei Wells Fargo spricht für die robuste Verfassung der US-Haushalte", kommentierte Marktanalyst Kyle Rodda von Capital.com laut Dow Jones Newswires. Daneben standen trotz des teilweisen Regierungsstillstands neue Konjunkturdaten an: So ist Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Oktober überraschend gestiegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken