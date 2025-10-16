DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,9%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1654 +0,1%Öl62,46 ±-0,0%Gold4.221 +0,3%
Heute im Fokus

Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus

aktualisiert 16.10.25 08:51 Uhr

US-Wirtschaftstätigkeit laut Beige Book nahezu unverändert. Anglo American bietet EU-Kartellwächtern Zugeständnisse an. thyssenkrupp-Abspaltung TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober 1 Tag im MDAX. Medios ersetzt Ceconomy im SDAX. Sartorius nach gutem dritten Quartal etwas optimistischer.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag erneut stagnieren.

Der DAX präsentiert sich rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,02 Prozent stärker bei 24.187,00 Punkten.
Daneben macht auch der TecDAX vorbörslich keine großen Schritte.

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt wird voraussichtlich auch am Donnerstag anhalten. Ohne neue Impulse dürfte der Leitindex DAX minimal schwächer starten. An der Wall Street und der NASDAQ hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, was sich zum Handelsbeginn in Deutschland voraussichtlich bemerkbar machen wird. Damit bewegt sich der DAX weiterhin innerhalb einer Spanne zwischen dem jüngsten Tief bei rund 24.000 Punkten und dem Rekordhoch von 24.771 Zählern. "Der DAX bleibt hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkungsfantasie in den USA und dem Handelsstreit", so ein Marktteilnehmer.

Der Fokus der Anleger richtet sich zunehmend auf die bevorstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen.

