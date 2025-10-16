Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX mit wenig Bewegung erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
US-Wirtschaftstätigkeit laut Beige Book nahezu unverändert. Anglo American bietet EU-Kartellwächtern Zugeständnisse an. thyssenkrupp-Abspaltung TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober 1 Tag im MDAX. Medios ersetzt Ceconomy im SDAX. Sartorius nach gutem dritten Quartal etwas optimistischer.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag erneut stagnieren.
Der DAX präsentiert sich rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,02 Prozent stärker bei 24.187,00 Punkten.
Daneben macht auch der TecDAX vorbörslich keine großen Schritte.
Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt wird voraussichtlich auch am Donnerstag anhalten. Ohne neue Impulse dürfte der Leitindex DAX minimal schwächer starten. An der Wall Street und der NASDAQ hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, was sich zum Handelsbeginn in Deutschland voraussichtlich bemerkbar machen wird. Damit bewegt sich der DAX weiterhin innerhalb einer Spanne zwischen dem jüngsten Tief bei rund 24.000 Punkten und dem Rekordhoch von 24.771 Zählern. "Der DAX bleibt hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkungsfantasie in den USA und dem Handelsstreit", so ein Marktteilnehmer.
Der Fokus der Anleger richtet sich zunehmend auf die bevorstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen.
Europas Börsen werden am Donnerstag behauptet erwartet.
Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich knapp im Plus.
Marktteilnehmer rechnen mit nur geringen Kursbewegungen an den Börsen. Nach dem weiteren Rückgang der Renditen zur Wochenmitte zeigt sich bei den Zinsen kaum Veränderung. Am Devisenmarkt kann der Euro seine jüngsten Erholungsgewinne weitgehend verteidigen. Vor diesem Hintergrund prägt zunächst eine abwartende Haltung das Marktgeschehen.
Impulse könnten erneut von der Berichtssaison kommen. Am Nachmittag steht außerdem der Konjunkturindex der Philadelphia-Filiale der US-Notenbank, der sogenannte Philly-Fed, auf der Agenda.
Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nur durchwachsen.
Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung freundlich eröffnet, im weiteren Verlauf drehte er jedoch leicht ins Minus. Letztlich ging er mit einem minimalen Verlust von 0,04 Prozent bei 46.253,31 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite war deutlich stärker gestartet und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Schlussendlich beendete er den Mittwochshandel 0,66 Prozent stärker bei 22.670,08 Zählern.
Belastet wurde der Markt zuletzt durch verschärfte Töne im Handelsstreit zwischen China und den USA. Unterstützung kam dagegen von den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der eine moderatere geldpolitische Haltung signalisierte, sowie von starken Geschäftsergebnissen aus dem Bankensektor.
"Das bisher gezeichnete Bild ist ein positives, insbesondere der starke Kurssprung bei Wells Fargo spricht für die robuste Verfassung der US-Haushalte", kommentierte Marktanalyst Kyle Rodda von Capital.com laut Dow Jones Newswires.
Daneben standen trotz des teilweisen Regierungsstillstands neue Konjunkturdaten an: So ist Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Oktober überraschend gestiegen.
Am Donnerstag tendieren die Indizes in Fernost in verschiedene Richtungen.
In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,27 Prozent an auf 48.277,74 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen im Verlauf volatil - derzeit tendiert er wieder marginale 0,02 Prozent leichter auf 3.911,38 Zählern.
Derweil ist die Stimmung in Hongkong etwas getrübt: Der Hang Seng verliert 0,35 Prozent auf 25.819,69 Einheiten.
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag im Verlauf unentschlossen. Rückenwind erhalten sie von positiven Signalen aus den USA: US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Gespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten verliefen mittlerweile wieder planmäßig. Ihm zufolge steht ein Handelsabkommen zwischen den USA und Südkorea kurz vor dem Abschluss. Zudem beflügeln Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank die Stimmung. Fed-Chef Jerome Powell stellte in Aussicht, dass die Schrumpfung der Fed-Bilanz bald beendet sein könnte.
Auch die gut angelaufene Berichtssaison zum dritten Quartal trägt zur positiven Marktstimmung bei. Nach starken Ergebnissen von JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs konnten nun auch Bank of America und Morgan Stanley überzeugen.
Am Rohstoffmarkt zieht der Ölpreis an. Unterstützung erhält er durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach Indiens Premierminister Narendra Modi zugesagt habe, künftig kein russisches Öl mehr zu importieren. Am Devisenmarkt legt der Yen zu. Laut Medienberichten sagte Finanzminister Bessent, die japanische Währung werde ihr Gleichgewicht finden, sofern die Bank of Japan eine "angemessene Geldpolitik" verfolge.
Top Themen
News-Ticker
Warum der Euro etwas zulegen kann(21:17 Uhr)