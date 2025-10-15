Merck-Aktie gewinnt: Merck tätigt Zukauf in der Laborsparte
Der DAX-Konzern Merck KGaA verstärkt sich in seiner Laborsparte und übernimmt das Chromatographie-Geschäft des US-amerikanischen Anbieters JSR Life Sciences.
Werte in diesem Artikel
Beide Unternehmen hätten hierzu eine endgültige Kaufvereinbarung geschlossen, teilte Merck am Mittwoch mit. Ein Übernahmepreis wurde nicht genannt. Der Abschluss werde bis zum Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet.
Mit dem Zukauf erweitere der Konzern sein Portfolio um fortschrittliche Produkte und Technologien auf dem Gebiet der sogenannten Protein-A-Chromatographie, hieß es weiter. Diese ist den Angaben zufolge von zentraler Bedeutung bei der Aufreinigung monoklonaler Antikörper sowie von Proteinen zur Behandlung etwa von Krebs, Autoimmunerkrankungen und Infektionskrankheiten.
In seiner Laborsparte bündelt Merck unter anderem eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Pharma- und Biotechindustrie und die Forschung.
Die Merck-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,6 Prozent höher bei 117,2 Euro.
/tav/jha/
DARMSTADT (dpa-AFX)
Bildquellen: Merck KGaA
