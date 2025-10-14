Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 115,80 EUR ab.
Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 115,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 115,50 EUR. Bei 116,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 54.337 Merck-Aktien den Besitzer.
Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 168,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,29 Prozent. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,70 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.
Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,40 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,33 EUR je Aktie belaufen.
