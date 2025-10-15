DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.287 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.637 -1,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.192 +1,2%
MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf US-Zinssenkungen treibt Aktien

15.10.25 06:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASAHI CO LTD
1.326,00 JPY -7,00 JPY -0,53%
Charts|News|Analysen
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co LtdShs
103.100,00 KRW -6.300,00 KRW -5,76%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Nach einer dreitägigen Durststrecke gehen die asiatischen Börsen am Mittwoch auf Erholungskurs. Händler sprechen von wachsendem Optimismus über künftige Zinssenkungen in den USA, der den anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China überdecke. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend die Schwäche des US-Arbeitsmarktes betont und eine neutralere Geldpolitik in Aussicht gestellt. Händler sprechen von äußerst taubenhaften Aussagen. Im Handelsstreit mit China um den Export von Seltenen Erden goss US-Präsident Donald Trump erneut Öl ins Feuer. Er drohte China mit der Handelseinstellung bei Speiseöl.

Der Nikkei-225 steigt nach seinem Vortagesabsturz um 1,3 Prozent auf 47.465 Punkte - gestützt von der Aussicht auf Zinssenkungen in den USA. Gegen den Trend geben Asahi 1,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das dritte Quartal aufgrund der Folgen eines Cyberangriffs verschieben werde.

Auch in China ziehen die Kurse an: Der Schanghai-Composite nur um magere 0,1 Prozent, der HSI in Hongkong nach den deutlichen Vortagesverlusten aber um 1,2 Prozent. In der Volksrepublik hat sich die grassierende Deflation im September etwas abgeschwächt, gleichwohl befindet sich das Land auf der längsten Strecke sinkender Preise seit den späten 1970er-Jahren. Die Verbraucherpreise sanken deutlicher als erwartet, auch die Deflation auf Erzeugerpreisbasis hält unvermindert an.

Der Kospi in Südkorea legt derweil um 2 Prozent zu. Die Sorgen der Anleger wegen der Entscheidung Chinas, Tochtergesellschaften von Hanwha Ocean auf eine Sanktionsliste zu setzen, seien wahrscheinlich übertrieben, urteilen die Strategen von Clocktower. Die Maßnahmen seien "eng begrenzt" für die US-Tochtergesellschaften des südkoreanischen Schiffbauers. Der Kurs legt um 1,9 Prozent zu.

Der australische S&P/ASX-200 steigt indes um 0,8 Prozent. Die australische Wirtschaft erwacht wieder zum Leben, läuft aber noch lange nicht auf Hochtouren. Die auf sechs Monate hochgerechnete Wachstumsrate des Frühindikatorenindex für die Wirtschaftstätigkeit des Westpac-Melbourne Institute ist im September auf plus 0,04 Prozent gestiegen nach minus 0,16 Prozent im August. Der Index dient der Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten drei bis neun Monaten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaft Anfang 2026 ein "Trendwachstum" erreichen werde, erläutert Westpac. Das sei ein solides Ergebnis für das Wachstum, aber nichts Besonderes.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.973,50 +0,8% +8,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.464,94 +1,3% +20,5% 08:30

Kospi (Seoul) 3.633,98 +2,0% +51,4% 08:30

Shanghai-Comp. 3.869,25 +0,1% +16,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.749,68 +1,2% +28,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:41 % YTD

EUR/USD 1,1619 0,1 1,1608 1,1554 +11,7%

EUR/JPY 175,68 -0,3 176,13 175,52 +8,1%

EUR/GBP 0,8703 -0,1 0,8715 0,8715 +4,8%

GBP/USD 1,3350 0,2 1,3320 1,3257 +6,6%

USD/JPY 151,21 -0,4 151,74 151,92 -3,2%

USD/KRW 1.423,20 -0,4 1.428,77 1.433,46 -3,3%

USD/CNY 7,1058 -0,1 7,1150 7,1193 -1,3%

USD/CNH 7,1291 -0,2 7,1406 7,1478 -2,7%

USD/HKD 7,7772 0,0 7,7740 7,7764 +0,2%

AUD/USD 0,6516 0,4 0,6486 0,6454 +5,3%

NZD/USD 0,5721 0,1 0,5715 0,5688 +2,3%

BTC/USD 112.292,25 -0,8 113.180,75 111.746,20 +22,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,07 58,27 -0,3% -0,20 -17,3%

Brent/ICE 62,12 62,39 -0,4% -0,27 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.176,77 4.141,73 +0,8% +35,04 +56,6%

Silber 52,19 51,474 +1,4% +0,72 +80,7%

Platin 1.423,16 1.414,37 +0,6% +8,79 +62,7%

Kupfer 5,01 5,02 -0,2% -0,01 +22,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 00:42 ET (04:42 GMT)

