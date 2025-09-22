ASAHI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
ASAHI gab am 22.09.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,96 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAHI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASAHI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASAHI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu ASAHI CO LTD
Analysen zu ASAHI CO LTD
Keine Analysen gefunden.