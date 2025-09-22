ASAHI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ASAHI gab am 22.09.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,96 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAHI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net