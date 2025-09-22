DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,6%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.242 -0,3%Euro1,1801 ±0,0%Öl66,23 -0,5%Gold3.747 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Bewertung insgesamt nicht besorgniserregend
KBC-Aktie: Belgische Bank KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro KBC-Aktie: Belgische Bank KBC erwägt offenbar Übernahme von ABN Amro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ASAHI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

23.09.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASAHI CO LTD
1.377,00 JPY -21,00 JPY -1,50%
Charts|News|Analysen

ASAHI gab am 22.09.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,96 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASAHI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASAHI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASAHI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASAHI CO LTD

DatumMeistgelesen
Wer­bung