Merck Aktie
Marktkap. 47 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
133,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
109,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
108,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,30%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|11:11
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|10.04.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research