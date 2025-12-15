Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Wertentwicklung im Blick

Vor Jahren Bitcoin Cash gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 1 Jahr notierte Bitcoin Cash bei 534,03 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in BCH investiert hat, hat nun 1,873 Bitcoin Cash im Depot. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 1.046,68 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 558,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4,67 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net