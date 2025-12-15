DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.097 -0,4%Bitcoin72.807 -3,1%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,16 -1,7%Gold4.309 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally? DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally? DAX mit positivem Start in die Woche
So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertentwicklung im Blick

Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

15.12.25 19:43 Uhr
Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte | finanzen.net

Vor Jahren Bitcoin Cash gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
520,4135 USD -38,5386 USD -6,89%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Bitcoin Cash bei 534,03 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in BCH investiert hat, hat nun 1,873 Bitcoin Cash im Depot. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 1.046,68 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 558,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4,67 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com