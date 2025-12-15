So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Krypto-Investition im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Ethereum Classic verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 32,53 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 30,74 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 393,27 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.12.2025 auf 12,79 USD belief. Damit wäre das Investment um 60,67 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 15.12.2025 bei 12,14 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 16.12.2024 bei 33,22 USD..

Redaktion finanzen.net