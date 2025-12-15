DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.097 -0,4%Bitcoin72.807 -3,1%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,16 -1,7%Gold4.309 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally? DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally? DAX mit positivem Start in die Woche
So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Investition im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

15.12.25 19:43 Uhr
So viel Wert wäre mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Ethereum Classic verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
12,1417 USD -0,6511 USD -5,09%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 32,53 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 30,74 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 393,27 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.12.2025 auf 12,79 USD belief. Damit wäre das Investment um 60,67 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 15.12.2025 bei 12,14 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 16.12.2024 bei 33,22 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com