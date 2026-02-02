DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.021 -1,1%Euro1,1803 +0,1%Öl65,78 -0,8%Gold4.771 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Krypto-Märkte vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.

03.02.26 03:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.790,0592 CHF -38,1887 CHF -2,09%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.948,0574 EUR -41,0337 EUR -2,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.681,7409 GBP -34,6122 GBP -2,02%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
357.612,6626 JPY -7.273,9004 JPY -1,99%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.299,3606 USD -46,9353 USD -2,00%
Charts|News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0,0006 ETH 0,0000 ETH 2,13%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0005 ETH 0,0000 ETH 2,11%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0006 ETH 0,0000 ETH 2,06%
Charts|News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0,0000 ETH 0,0000 ETH 2,06%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0004 ETH 0,0000 ETH 2,04%
Charts|News

Grosse Banken rechnen 2026 mit steigenden Zuflüssen in den Kryptomarkt. Dabei könnte eine Verschiebung der Treiber bevorstehen: Weg vom Privatanleger, hin zu institutionellen Investoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch