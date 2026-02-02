Krypto-Märkte vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.
03.02.26 03:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
1.790,0592 CHF -38,1887 CHF -2,09%
1.948,0574 EUR -41,0337 EUR -2,06%
1.681,7409 GBP -34,6122 GBP -2,02%
357.612,6626 JPY -7.273,9004 JPY -1,99%
2.299,3606 USD -46,9353 USD -2,00%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 2,13%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 2,11%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 2,06%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 2,06%
0,0004 ETH 0,0000 ETH 2,04%
Grosse Banken rechnen 2026 mit steigenden Zuflüssen in den Kryptomarkt. Dabei könnte eine Verschiebung der Treiber bevorstehen: Weg vom Privatanleger, hin zu institutionellen Investoren.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch