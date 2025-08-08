Merck Aktie
Marktkap. 47 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 162 auf 154 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese seien unsauber gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Einmaleffekte hätten eine fundamental ansonsten sehr solide Entwicklung überschattet. Die Elektroniksparte des Pharma- und Elektronikkonzerns habe mit Abschreibungen und Rückstellungen am meisten geschwächelt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
154,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
109,00 €
|Abst. Kursziel*:
41,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
108,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,61%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|11:11
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Merck Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
