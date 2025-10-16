Merck Aktie
Marktkap. 50,63 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
133,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
111,80 €
|Abst. Kursziel*:
18,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
109,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,18%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|14:06
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Merck Buy
|UBS AG
|09:51
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|13:21
|Merck Buy
|UBS AG
|09:51
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Merck Buy
|UBS AG
|09:51
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research