Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 13,48 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem guten dritten Quartal, auch wenn der Dialysekonzern in den USA ein weiterhin nur gedämpftes Wachstum der Behandlungen verzeichne. Die Trends dürften im vierten Quartal anhalten und so geht er davon aus, dass die Umsatzwachstumsprognose auf konstanter Wechselkursbasis auf ein mittleres einstelliges Prozentniveau angehoben und das Gewinnziel bestätigt wird. Dies würde er positiv werten für den Investmentansatz./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
46,33 €
|Abst. Kursziel*:
3,60%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
46,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|02.09.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|15:46
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG